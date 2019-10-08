Строителям в Краснодарском крае предлагают зарплату на уровне 52 тысяч рублей в месяц

По итогам третьего квартала текущего года, на рынке труда Краснодарского края самыми востребованными специалистами стали работники сферы «Продажи» (35 % от общего числа вакансий на hh.ru в регионе). По данным экспертов портала, на втором месте находятся строители (15 %), на третьем – рабочие (11 %).

В строительстве работодатели предлагают среднюю зарплату соискателям на уровне 51,73 тыс. руб. в месяц, рабочему персоналу – 45,52 тыс. руб., в сфере производства – 45 тыс. руб., продаж – 42 тыс. руб., туризма и гостиничного бизнеса – 33 тыс. руб.

Василий Хитрых