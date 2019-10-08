Министра экологии РФ приглашают изучить вопрос с балашовскими очистными сооружениями

Балашовская экоактивистка Екатерина Адонина направила открытое письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину. Она просит чиновника приехать в Балашов и изучить вопрос с очистными сооружениями в городе.

Как следует из письма, решение написать господину Кобылкину активистка приняла в связи с тем, что федеральный министр намерен принять участие во II Саратовском экономическом форуме «Движение только вперед!». «Приглашаю Вас на обратном пути посетить город Балашов Саратовской области для участия в экскурсии по очистным сооружениям канализации, износ которых составляет почти 100 %, и воочию увидеть, какие хозяйственно-бытовые стоки после „очистки“ непосредственно попадают в одну из красивейших и ранее экологически чистых малых рек Европы — в реку Хопёр!» — говорится в письме.

Екатерина Адонина напоминает, что в августе этого года заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что областное министерство природных ресурсов реализует региональный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», однако, поскольку река Хопер является крупнейшим притоком реки Дон, «мероприятие „строительство очистных сооружений канализации в г. Балашов Саратовской области“ не может быть включено в региональную программу проекта „Оздоровление Волги“».

В ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» и госпрограммой Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года», как следует из письма, строительство очистных сооружений не предусмотрено и не осуществляется.

«Создается впечатление, что подходящая программа для строительства наших очистных попросту отсутствует! А фекалии как плыли по Хопру, так и плывут! И как долго они будут плавать, можете знать только Вы, уважаемый Дмитрий Николаевич!» — отмечает в письме госпожа Адонина.

Сергей Петунин