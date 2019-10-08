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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Заксобрание будет вести мониторинг исполнения закона о хостелах в регионе

Для его реализации могут быть приняты муниципальные нормативные акты.

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Законодательное собрание Нижегородской области будет вести мониторинг исполнения так называемого закона о хостелах на территории региона.


Принятый Федеральным собранием весной 2019 года закон, строго регламентирующий размещение хостелов или гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов, вступил в силу 1 октября.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов считает требования закона справедливыми и говорит, что нижегородские бизнесмены, соблюдающие правила игры, не пострадают. Он также допускает, что с учетом практики применения данного закона, через некоторое время могут быть приняты муниципальные нормативные акты, способствующие его реализации.

Напомним, что к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Нижнем Новгороде было открыто более 40 хостелов. В настоящее время сайты бронирования предлагают 26 хостелов с локацией в Нижнем Новгороде.

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