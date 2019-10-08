Вакантный мандат в горсовете Орла получит директор школы Наталья Зубцова

Орловское отделение «Единой России» согласовало кандидатуру Натальи Зубцовой, директора общеобразовательной школы № 33, для замещения вакантного депутатского мандата Орловского горсовета после избрания депутатом Госдумы Ольги Пилипенко, сообщила пресс-служба реготделения партии.

Наталья Зубцова является членом «Единой России» с 2015 года. В 2019 году заняла второе место в партийном предварительном голосовании по выборам депутата Госдумы, набрав 18,9% голосов.

Избранная депутатом Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко в сентябре официально сложила полномочия депутата Орловского горсовета. Исполнять обязанности госпожи Пилипенко в качестве председателя комитета по социальной политике будет её заместитель депутат Татьяна Малыгина.

Напомним, кандидат от «Единой России», экс-ректор опорного Орловского госуниверситета имени Тургенева (покинула пост после выборов) Ольга Пилипенко победила на довыборах депутата Госдумы от региона. При явке в 45,54% голосов госпожа Пилипенко набрала 53,62%. Мандат депутата Госдумы от региона стал вакантным в начале апреля после смерти в возрасте 69 лет экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

Ирина Лобанова