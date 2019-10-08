В суд передано дело спикера думы Сысерти Александра Карамышева

Сысертский районный суд (Свердловская область) рассмотрит уголовное дело председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, в некоторые дни октября и ноября 2017 года Александр Карамышев был за границей по делам, не связанным с его работой депутатом. При этом он покинул рабочее место «без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия на рабочем месте», пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Позднее он утвердил два табеля учета рабочего времени за оба месяца, где содержались заведомо ложные сведения о полной отработке рабочего времени, а также четыре платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за этот период. Документы были переданы МКУ «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» для начисления ему заработной платы. Всего ему незаконно было начислено более 53 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, утром 1 февраля стало известно об обысках в доме Александра Карамышева в поселке Большой Исток. В июле Сысертский районный суд досрочно лишил его полномочий. Депутат обжаловал решение в Свердловском областном суде. Следующее заседание назначено на 16 октября.

Александр Карамышев был избран спикером думы Сысерти в 2017 году. Ранее он занимал должность главы города.