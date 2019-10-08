В Курганской области утвердили в должности уполномоченного по правам ребенка

Алену Лопатину вновь назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Курганской области. Она сложила полномочия после вступления в должность губернатора Вадима Шумкова. Ее кандидатуру согласовали в Москве, и она вновь приступила к исполнению обязанностей детского омбудсмена.

Как рассказали в пресс-службе правительства Курганской области, госпожа Лопатина занимала пост уполномоченного по правам ребенка при губернаторе с 2010 года по сентябрь 2019-го. В конце сентября курганская областная дума внесла корректировки в должностные обязанности уполномоченного по правам ребенка, а саму должность переименовала: теперь детский омбудсмен не подчиняется напрямую главе региона. Согласно новому областному закону, уполномоченный назначается на должность губернатором области по согласованию с уполномоченным при президенте России по правам ребенка сроком на пять лет (ранее – на срок полномочий губернатора). Одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномоченного более чем на два срока подряд.