Девяностолетние красотки

Давно я не видел сада, до такой степени заставленного машинами. Паркуются даже на газонах! И никого не волнует такое вопиющее нарушение порядка. Наоборот, постояльцы знаменитой итальянской гостиницы Villa d’Este в Черноббьо страшно довольны. Это ведь не столько стоянка, сколько выставка, конкурс автомобильной красоты, которому в этом году уже 90 лет.

«Конкурс элегантности», существовавший с 1929 года, процветал, умирал, возрождался, но в итоге благодаря спонсорству BMW утвердился в качестве одного из главных автомобильных и светских событий нашего времени. Villa d’Este Concorso d’Eleganza открыт для коллекционных машин ХХ века. На несколько майских дней сад отеля с видом на озеро Комо превращается в автомобильный музей под открытым небом. А в том, что небо открытое, в этом году убедились все, намокнув под майскими дождями. Но это не беда. Как сказал один из участников, «наконец-то вы поймете, что машины у нас не бутафорские».

Победитель конкурса получает не только признание любителей старинных машин. Ему вручают главный приз — часы германской марки A. Lange & Sohne из саксонского городка Гласхютте, которая уже в девятый раз поддерживает Concorso d’Eleganza. Это Lange 1 Time Zone Como Edition с особой гравировкой на задней крышке корпуса. Часы с двумя циферблатами для двух часовых поясов, со списком городов по кольцу циферблата и возможностью переключаться с главного времени на второстепенное, с местного на домашнее. Участие часовщиков в показах на Комо — заслуга генерального директора мануфактуры Вильгельма Шмидта, до прихода в Гласхютте работавшего на BMW. Для A. Lange & Sohnе это двойной юбилей. 90 лет конкурсу и 25 лет со дня запуска коллекции Lange 1.

Юбилейные часы с надписью «1929–2019» достались калифорнийцу Дэвиду Сидорику, страстному коллекционеру старинных машин, не раз побеждавшему на «конкурсах красоты» со своей 1937 Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring. Именно он получил главный приз Best of Show. Его прекрасная Best — очень редкая птица. Как объясняют специалисты, этот вариант гоночной машины с 8-циллиндровым мотором на 180 лошадиных сил, одетой в штатское платье, существовал лишь в пяти экземплярах.

В гонках эта Alfa Romeo больше не участвует: машины на Concorso d’Eleganza судят исключительно по их внешнему виду и по тому блеску, который наводят на них счастливые хозяева. Что же касается ходовых качеств, их надо продемонстрировать всего лишь трижды. Первый раз — своим ходом добраться до выбранного по жребию места на стоянке, второй раз — выехать с этого места на парад и под ликующие крики друзей и болельщиков проделать маленький кружок по дорожкам отеля, и, наконец, третий раз — вежливо попрощавшись с погодками, дотащиться до ворот, где почтенных ветеранов подхватит на платформу мощный тягач.

Мало кто из участников приезжает на коллекционных машинах. Мыслимое ли дело — гнать по дорогам миллионный раритет? Это все равно что прискакать на лошади, чтобы поучаствовать с ней в конкуре. По озабоченному виду хозяев ясно, что содержать эти машины так же трудно и дорого, как чистокровного жеребца. За ними нужно ухаживать, они чертовски нежны и не терпят грубого обращения.

Конкурс элегантности машин — точно такой же конкурс элегантности их владельцев. Они приходят пообщаться со зрителями и прогуливаются возле своих четырехколесных сокровищ. Надев старинные бриджи и краги, они принимают картинные позы по просьбе фотографов, заигрывают с дамами, обещая прокатить их на авто, и охотно делятся техническими подробностями.

В райский сад Villa d’Este допущено лишь 50 автомобилей, стоимость которых может доходить до $12,5 млн — как приехавшей на конкурс в этом году Bugatti La Voiture Noire. Даже попасть в число участников — честь сродни номинации на «Оскар». Состав из года в год не повторяется: на Concorso d’Eleganza машина не может появиться дважды. И, конечно, это удовольствие строго для своих. Цена билетов для зрителей, что называется, отсекающая — дороже, чем на оперную премьеру: от €500, и пойди их еще достань.

Урс Дюмаре. Перевел с французского Алексей Тарханов