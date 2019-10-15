Наш путь выложен бриллиантами

Николас Сестито молод, но за плечами у него тридцать лет практики в часовом мастерстве и прикладном искусстве. В его послужном списке — Breguet, марки группы Richemont и часы Corum. Генеральным директором Graff Luxury Watches он стал в 2016 году и сейчас развивает часовое направление марки в тесном сотрудничестве с ювелирным департаментом.

— Ваши GyroGraff имеют сложный механизм с гиротурбийоном и лунным модулем. При этом часы спроектированы так, чтобы оставить на циферблате достаточно места для фантазии художника.

— Каждый год у циферблатов GyroGraff разные темы. Вы помните часы, связанные с современным искусством. В этот раз мы предложили поработать над GyroGraff мастерам ювелирной мозаики. Наша марка знаменита своими драгоценностями, наши камни известны своим качеством и разнообразием.

Мы задумались над тем, как должно выглядеть поистине драгоценное искусство,— так на циферблате появился целый пейзаж, созданный с помощью мозаики из драгоценных камней и золота.

— Но эти циферблаты не поставишь на поток. Понятно, что таких вещей не может быть много.

— Разумеется, они уникальны. Возьмите лупу и рассмотрите детали циферблата. Видите этот путь, который ведет к башне?

— Изображение Великой Китайской стены. Вы готовите эти часы специально для азиатского рынка?

— Разумеется, они пользуются успехом на Востоке, но я еще не знаю, кому они достанутся. Нет смысла нацеливаться на какой-то рынок, ведь мы не будем производить такие часы сериями, это уникальные вещи. Уверяю вас, наш путь, который выложен бриллиантами по крепостной стене, — настоящий шедевр. Как и Великая Китайская стена, которая остается шедевром архитектуры и величественным памятником истории. Нашим ювелирам пришлось проявить чудеса точности. И времени они не считали. Тут более 200 часов работы на один циферблат. При этом работы сложной, в ней нельзя допустить ни единой ошибки.

Graff GyroGraff Temple of Heaven and Great Wall of China Фото: Graff

— На циферблате всех GyroGraff показано не только движение турбийона, но и фазы Луны.

— Да, за это отвечает наш лунный модуль. Он появился в часах на космическую тему, потом в часах на тему географических открытий и с тех пор украшает все наши циферблаты сложных часов. Это очень эффектное усложнение — не плоская, а объемная Луна, которая показывает свою темную и светлую стороны. Достоинство часов GyroGraff в том, что они относительно большие. Мы пользуемся свободным местом на циферблате, чтобы каждый раз сделать что-то особенное, неповторимое. При этом, как бы ярок и сложен ни был рисунок, GyroGraff остаются часами для мужчин.

— Кроме часов с пейзажем вы представляете и другие часы с циферблатами в технике ювелирной мозаики?

Graff GyroGraff Temple of Heaven and Great Wall of China Фото: Graff

— У нас есть целая серия часов с изображением животных. Пять циферблатов, на которых тигр, слон, горилла, носорог и панда. Животные сильные, элегантные и гордые. Это особая работа. Здесь, в мозаике, нет двух одинаковых камней — ни по размеру, ни по конфигурации, ни по оттенку.

— Когда-то ювелиры стремились к строгости, к одинаковым камням на циферблате. Выстраивали переходы цвета, использовали невидимые крепления.

— У нас в этом году есть вещи и более традиционные, но не менее впечатляющие. Прежде всего часы-браслет из желтых бриллиантов. Сложность этих камней в том, что трудно достичь гармонии их сочетания. Но заметьте — это не обычное ювелирное «деграде». Бриллианты здесь тоже собраны с большим художественным вкусом и большой смелостью. У них разная огранка — от квадратной до «изумрудной» — и разные размеры. К тому же крепления спроектированы так, чтобы позволить камням двигаться, они не зафиксированы жестко в одном положении. Пусть это не часовой механизм, но тем не менее механика. Проектирование браслета и корпуса исходя из камня — замечательная работа лондонских мастерских Graff.

Graff GyroGraff Endangered Species Фото: Graff

— Как вы координируете работу ваших швейцарских часовщиков с лондонскими ювелирами?

— Мы постоянно в контакте, часовое подразделение ювелирной марки не может работать, не координируя свои поиски с ювелирами. Это очевидно. Например, в GyroGraff — сложный механизм, но столь же сложна работа художников-ювелиров, украшающих циферблаты. Ну а в часах из желтых бриллиантов у ювелиров главная роль. Именно от их способностей тончайшим образом сочетать оттенки камней, соответствующим образом огранять их и правильно закреплять зависит необходимое здесь единство. Нам же остается их не подвести, подобрав правильный кварцевый механизм, который не помешает ювелирному блеску.

Беседовали Алексей Тарханов и Урс Дюмаре