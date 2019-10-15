Сказано и сделано

С часовым делом Франсуа-Поля Журна познакомил дядя, представитель редкой в Европе 1970-х годов профессии реставратора антикварных часов, Мишель Журн. В его мастерскую юный изобретатель поступил сразу после окончания Ecole d’Horlogerie в Париже. Работа с произведениями великих часовщиков прошлого, среди которых Франсуа-Поль Журн больше других ценил Абрахама-Луи Бреге и Антида Жанвье, и знакомство с коллекционерами стали основой для создания собственной часовой компании с характерным и ни на что не похожим стилем.

В 1982-м вдохновленный турбийонами великих мастеров, но не имеющий денег на их покупку 25-летний Франсуа-Поль Журн решил сделать собственный хронометр. На это у него ушло пять лет, но каждая деталь механизма и корпус были созданы им самостоятельно. Успех затеи подтолкнул начинающего часовщика открыть свою первую мастерскую в Париже, а потом и мануфактуру по производству механизмов в Швейцарии.

Глава FP Journe Франсуа-Поль Журн Фото: FP Journe

Первыми часами, на которых Журн поставил гравировку «F.P. Journe Invenit et Fecit», что означает «Ф.-П. Журн изобрел и сделал», стали Tourbillon Souverain. Было это в 1999 году. Новая модель сочетала полузабытые черты антикварных карманных часов с современными технологиями. Это были первые в мире наручные часы с механизмом постоянного натяжения, над которым часовщик работал в течение 15 лет. Каждая деталь внутреннего механизма этих часов была сделана из золота на мануфактуре F.P. Journe. Tourbillon Souverain были восторженно встречены на часовой ярмарке в Базеле и определили главные особенности всех последующих часов марки — классический и оригинальный стиль циферблата и корпуса, золотые детали, современный, полностью собственный механизм. Сегодня, по прошествии 20 лет, у каждых часов F.P. Journe есть свой мастер, который отвечает как за их создание, так и за их обслуживание.

F. P. Journe Elegante Фото: F.P. Journe

В 2000 году за турбийоном последовали Sonnerie Souveraine, часть механизма которых была видна через отверстие в циферблате, и Chronometre a Resonance, первые в мире часы с резонансом. В том же году Журн переехал со всеми 50 сотрудниками в здание конца XIX века в самом центре Женевы, в котором до сих пор проектируется, производится и собирается каждая компонента его часовых механизмов.

F. P. Journe Tourbillon Souverain Vertical Фото: F.P.Journe

Многочисленные технические достижения Журна не остались незамеченными Grand Prix d’Horlogerie de Geneve и трижды были удостоены главной награды часового мира. В 2004 году Журн получил «Золотую стрелку» за Tourbillon Souverain, в 2006-м — за Sonnerie Souveraine, а в 2008-м — за Centigraphe Souverain.

Часы Журна устанавливали рекорды на аукционах. Так, его первая модель Centigraphe Sport с корпусом и браслетом из алюминия была продана на торгах Christie’s в 2011 году за сумму, в десять раз превысившую эстимейт, а в прошлом году на благотворительном аукционе Only Watch часы F.P. Journe ушли более чем за миллион швейцарских франков (эти деньги пошли на борьбу с детской мышечной дистрофией).

У Франсуа-Поля Журна что ни механизм, то золото Фото: FP Journe

В самом начале, основывая мануфактуру, Журн задавался целью производить уникальные часы под своим брендом и работать на заказ для других. В его послужном списке — модели для коллекции Opus американской компании Harry Winston, а в прошлом году его F.P. Journe подписала контракт с Chanel. Знаменитый парижский дом стал акционером F.P. Journe и теперь может пользоваться талантом и знаниями ее создателя, оставив ему независимость во всем, что касается его собственных ни на что не похожих часов.

Екатерина Зиборова