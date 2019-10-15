Рекордная тройка

Кобрендинг между автомобильными и часовыми компаниями дает автовладельцам еще одну возможность продемонстрировать лояльность к любимому бренду, а фанатам часовой марки — способ приобщиться к легенде. К сожалению, такие союзы из-за разницы в ценовом или имиджевом позиционировании участников часто выглядят мезальянсами. Но только не этот! Еще восемь лет назад, в момент заключения соглашения о сотрудничестве стало понятно, что договаривающиеся стороны сделали правильный выбор. Я присутствовал при историческом событии на гоночном треке Муджелло под Флоренцией, когда два легендарных бизнесмена — Лука ди Монтедземоло от Ferrari и Жан-Клод Бивер от Hublot — поставили свои подписи под документом, согласно которому швейцарская марка стала официальным хронометристом гоночной «конюшни» Scuderia Ferrari, а часы Hublot — официальными часами итальянского производителя суперкаров.

Партнеры идеально подошли друг другу, поскольку от продукции и той, и другой компании исходит мощнейшая энергетика: жажда скорости, страсть, желание жить на всю катушку. Первые же плоды сотрудничества удивили количеством новаций, выходящим далеко за пределы традиционной партнерской вежливости. Hublot использовала лимитированные версии Big Bang Ferrari в качестве тестовых образцов, пробуя в них новые решения, которые впоследствии переносились на весь модельный ряд часовой марки. Так, например, стало с устройством смены ремешка в одно касание One Click: напоминающие замки автомобильных ремней безопасности клавиши у отметок «6 часов» и «12 часов» впервые появились на корпусах Big Bang Ferrari, а теперь используются во всех новых моделях Big Bang. Так же поступают производители спортивных автомобилей, и Ferrari не исключение: новые технологии вначале обкатываются на гоночных болидах, а затем переходят к «гражданским» машинам.

Новая коллекция Hublot Big Bang Ferrari создана при деятельном участии Центра стиля в Маранелло под руководством старшего вице-президента компании по дизайну Флавио Манцони Фото: предоставлено Hublot

Три года назад, к пятой годовщине сотрудничества двух компаний, свет увидело второе поколение моделей Big Bang Ferrari, созданное при деятельном участии Центра стиля в Маранелло под руководством старшего вице-президента компании по дизайну Флавио Манцони. Для нас — знатоков скорее стиля Hublot, чем Ferrari — оно было примечательно тем, что в знакомом облике хронографов появились совершенно новые черты. Если до тех пор все Big Bang имели гладкие ободки циферблата, то на представленных в ноябре 2016-го моделях вокруг головок винтов, скрепляющих безель с корпусом, появились необычные выемки. Они не только придали ободку сходство с деталью автомобильного двигателя, но и стали мощными элементами, работающими на узнавание лимитированной серии. Тогда же часовая мануфактура отказалась от унифицированных для всей коллекции Big Bang частично скелетированных стрелок в пользу стрелок нового для себя стиля «дельта».

Рассмотрим узнаваемые особенности обновленного дизайна Big Bang Ferrari на примере лимитированных моделей, выпущенных в нынешнем году к 90-летию Scuderia Ferrari. Регулярно приходится слышать вопрос: «Как может быть 90 лет гоночной команде, когда одноименная компания совсем недавно отмечала 70-летие?» Объяснение простое: энтузиаст автогонок и предприниматель Энцо Феррари в 1929 году основал команду, которая выступала преимущественно на автомобилях марки Alfa Romeo, и только в 1947 году, набравшись опыта и разочаровавшись в прежних партнерах, создал собственную компанию-автопроизводителя. Причем Энцо не скрывал, что его страстью остаются гонки, а дорожные автомобили он продает главным образом для финансирования главного увлечения. Без Scuderia Ferrari не было бы Ferrari — именно так, а не наоборот. Так что нынешний юбилей имеет большое символическое значение — и партнеры из Hublot никак не могли оставить его без внимания.

К круглой дате они подготовили трио моделей Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary, каждая из которых выпущена серией из 90 экземпляров, плюс 10 коллекционных сетов, содержащих всю троицу. Эти модели олицетворяют прошлое, настоящее и будущее самой титулованной «конюшни» мирового автоспорта. За прошлое отвечает хронограф в платиновом корпусе, за настоящее — версия в корпусе из 3D-карбона (углеволоконный композит, ранее не использовавшийся в часовой индустрии), за будущее — модель в прозрачном корпусе из сапфирового стекла. Безель всех моделей выполнен из черной карбон-керамики — материала, используемого для тормозных дисков гоночных, а с некоторых пор и дорожных спортивных автомобилей. Все корпуса имеют единый размер: диаметр 45 мм и толщину 17,1 мм. Используется также общий «движок» — автоматический мануфактурный калибр Hublot Unico c интегрированным возвратным хронографом, известный в часовом мире своей компоновкой. С внешней стороны часов, чуть ниже логотипа Ferrari, гарцующего жеребца, сквозь скелетированный циферблат можно разглядеть важнейшую управляющую деталь хронографа — колонное колесо. За автомобильные ассоциации на циферблате отвечают 60-минутный счетчик хронографа в положении «3 часа» со шкалой, проградуированной подобно тахометру Ferrari, и счетчик секунд у отметки «9 часов», стилизованный под салонный дефлектор обдува.

Еще более поразительна другая новинка Hublot, также выпущенная при участии дизайнеров из Маранелло,— серия моделей Classic Fusion Ferrari GT. Она отличается совершенно самобытным дизайном, не имеющим аналогов в модельном ряду часовой марки. Корпус хронографа фактически отделен от «базы», с которой его соединяют четыре (а не шесть обычных!) винта слева и наплыв асимметричного ободка справа (подобное решение использовалось в сложной модели 2017 года Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph). Под наплывом спрятана заводная коронка и рычаги управления хронографа, идущие от клавиш управления. Поклонников более плоских часов порадует уменьшенная до 13,15 мм толщина корпуса, оставшегося неизменным в диаметре (45 мм). Среди оригинальных деталей — красная клавиша «старт/стоп» хронографа, отсылающая к кнопке запуска автомобильного двигателя. Поменялся и рисунок «колесных дисков» — ажурного ротора автоподзавода, который для коллаборации с Ferrari традиционно стилизуется под эту деталь спорткара.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom.ru

Часы Classic Fusion Ferrari GT тоже существуют в трех версиях. Самая доступная — из титана (1000 экземпляров), за ней — из 3D-карбона (500 экземпляров), а на вершине находится хронограф в корпусе из фирменного розового золота King Gold (500 экземпляров). «Оживляет» часы самая последняя версия автоматического мануфактурного калибра Unico.

Юрий Хнычкин