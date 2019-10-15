Время, вперед!

Swatch Group — главный часовщик Швейцарии. По ее самочувствию определяют перспективы всей часовой промышленности и даже больше — всей национальной экономики. Знаменитая фраза американского бизнесмена и политика Чарльзa Уилсона «Что хорошо для General Motors — хорошо и для Америки» вполне подходит и Swatch Group.

Когда год назад семья Хайек, создатели и владельцы группы, в одночасье решила не участвовать больше в Базельской часовой ярмарке, все гадали, какой формат общения с поставщиками, продавцами и часовой прессой сможет заменить машину Baselworld с ее более чем столетней историей. При этом сомнений, что такой формат будет найден и без Базеля, не было. «У Swatch Group достаточно марок, чтобы сделать свой собственный салон»,— сказал мне в интервью один из известнейших часовых менеджеров.

В самом деле, имея 18 часовых брендов, ничего не стоит воспроизвести Базельскую ярмарку в миниатюре. Разве не так сделали в свое время марки, принадлежащие теперь группе Richemont, когда много лет назад, покинув Базель, основали в Женеве Международный салон высокого часового искусства, SIHH. Но Swatch Group поступила иначе. Для начала она разделила коммерческих партнеров и журналистов. Партнерам было предложено собраться в Цюрихе. Журналистам же приготовили другую программу.

Прежде всего был произведен отбор участников. Менее 200 журналистов получили приглашение на импровизированный салон Time to Мove. Это почти в десять раз меньше, чем приходилось на все марки вместе взятые в годы базельского величия. Количеству гостей и презентаций Swatch Group предпочла качество. В нынешнем часовом празднике приняли участие не все часовые марки группы, а всего шесть, признанные главными. Это Blancpain и Harry Winston, Breguet и Omega, Jaquet Droz и Glashutte Original. Даже такая важнейшая для группы марка, как Longines, осталась в стороне, не говоря уже о Rado, Tissot и других. В этом было еще одно отличие от Базеля, на котором обычно Swatch Group выступала во всех весовых и ценовых категориях.

Часы Swatch Group произрастают на весьма культурной почве Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Нынешний Time to Мove выглядел как смотр сил перед походом. Генеральный директор группы Ник Хайек поставил своим сотрудникам задачу превысить оборот в 10 млрд швейцарских франков. В беседе со швейцарской газетой Le Temps он определил цели так: «Omega может подняться до 3,5 млрд, а то и 4 млрд. Longines вскоре придет к 2 млрд. Harry Winston может достичь 1 млрд. Tissot, которая уже перешагнула 1 млрд, может рассчитывать на 1,5 млрд, Swatch, несомненно, кандидат на 1 млрд. Breguet, сравнимая с Patek Philippe, тоже имеет такой потенциал. Blancpain может прийти к 750 млн, как и Rado, не говоря уже о других наших часовых марках, как и о нашем промышленном потенциале». Промышленный потенциал тоже важная часть айсберга группы, которая со времен основателя Николаса Хайека-старшего занималась и техническими инновациями, не связанными с часами, в частности электроникой — недавно поднявшийся в небо в Швейцарии электрический серийный самолет тоже связан с технологиями Swatch Group.

Конечно, Ник Хайек подчеркнул, что это перспективные планы, а не задачи ближайших лет. Но даже то, что мы уже видели, показывает готовность группы пойти на штурм этих рубежей. Если сейчас журналистам была представлена «большая шестерка», очень может быть, что по мере достижения соответствующих объемов в расписание показов войдут и другие марки. Возможно, и формат представления изменится в сторону более привычной выставки, объединяющей все марки в одной географической точке.

Удивительно, но менее всего занимается коммуникацией титульная марка группы — Swatch, которая помогла в свое время спасти швейцарскую часовую индустрию, а сейчас работает в нижней ценовой категории, той самой, которая более всего пострадала от вторжения коннектированных «умных» часов. Интересно посмотреть, как будут справляться руководители марки. Это задача не менее достойная, чем лидерство в высшей лиге. Стратегия Swatch Group пока очевидна: если рынок сузился и на нем останутся немногие, значит, остаться на нем должны именно они. Так уже поступает, например, марка Longines, вытесняющая с рынка конкурентов в своей, тоже остроконкурентной, группе.

График Time to Move был напряженным — в семь утра надо было отправляться в путь с берегов озера Леман в сторону Женевы, где находится часовая мануфактура Harry Winston, в Ле-Сантье — к Breguet, в Ле-Брассю — к Blancpain, в Ла-Шо-де-Фон — к Jaquet Droz, в Биль — к Omega. Хорошо хоть не предполагался десант в германскую Саксонию. Часовщики принадлежащей группе немецкой Glashutte Original организовали показ в женевском отеле Hyperion. В три дня было уложено путешествие в разные концы Швейцарии и посещение фабрик и мануфактур — редкий подарок для журналистов, которых обычно знакомили лишь с готовым результатом. В итоге, несмотря на время, потраченное в пути, информации оказалось гораздо больше, чем в Базеле. Мало того что каждому бренду было отведено полдня, это время было плотно упаковано и наполнено показами и беседами: появилась редкая возможность и посмотреть на процесс производства, и повстречаться с руководителями марок.

Пусть не были предусмотрены интервью один на один, но и в Базеле их получали не все. Зато здесь можно было обменяться мнениями с главой Harry Winston (и президентом Swatch Group) Найлой Хайек, пройти по цехам Omega c Рейнальдом Эшлиманном, выпить кофе с руководителем Jaquet Droz Кристианом Латтманом, посидеть за обедом в заводской столовой с директором Breguet Тьерри Эслингером и выслушать блистательную часовую презентацию Blancpain, которую вел не очередной менеджер по продажам, а сам президент Марк Хайек. Можно только представить себе, сколько хлопот мы доставили маркам, которые три дня должны были удовлетворять любопытство гостей со всего света. И между прочим, вместе с европейцами, русскими, китайцами, японцами в группах журналистов были и швейцарцы. Как ни удивительно, далеко не все из них могли похвастаться тем, что раньше имели такую возможность прямого доступа к главным сокровищам Swatch Group. Покинув Базель и обнулив свою политику коммуникации, группа начала с чистого листа и опять показала, что ее возможности в швейцарском часовом мире ограничены только ее амбициями.

Алексей Тарханов