После того как Рейнальд Эшлиманн, глава Omega, принял журналистов на фабрике в Бьене, он привез в Лондон новые часы для подводного плавания Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional. Эти часы, разработанные для участия в погружениях экспедиции «Пять глубин» Виктора Весково, займут почетное место среди дайверских моделей знаменитой марки. Корреспондент «Стиль. Часы» встретился с Рейнальдом Эшлиманном в Лондоне.
— Когда журналистам показывают такие сложные и совершенные модели, как Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, рассчитанные на огромное давление на глубине более 10 км и в то же время имеющие толщину 28 мм, всегда хочется узнать, что думают люди, которые их разрабатывали и которые ими пользуются.
— А мне как раз кажется, глядя на эти часы, которыми, я не скрою, очень доволен, что я вам не нужен, чтобы ими хвастаться. Такие часы могут говорить за меня.
— Они скажут про вас, что вы любите экстремальный спорт, что готовы отправить часы на подвиги, как не раз делала Omega.
— Я обожаю космос и подводный мир с детства. Может, некоторым казалось, что нет ничего прекраснее принцев и принцесс, певцов и актеров, но мне всегда были интересны космонавты и путешественники. Это невероятные люди, олицетворяющие своими подвигами ДНК Omega, и я рад, что к ним присоединился Виктор Весково, один из четырех — всего четырех! — людей в мире, побывавших на дне Марианской впадины.
Фото: Omega
— Виктор Весково считает, что «в Omega все решается очень по-швейцарски: с высочайшей точностью, с редчайшими технологиями и простотой, без похвальбы и заносчивости». Как марке удается этого добиться и как скоро то, что вы сделали, смогут повторить ваши конкуренты?
— В мире больше нет тайн, но даже из привычных ингредиентов великий повар способен создать настоящее искусство. Технологию, которую мы использовали в Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, мы сможем использовать и впредь, в других часах. Но мы бы не заставили Весково нырять для того, чтобы испытать технологию для какого-нибудь другого бренда.
— Что вам нравится в Викторе Весково?
— Мне говорят, что я люблю только молодежь. Вовсе нет. Omega — часы для всех возрастов. Люди после пятидесяти, как Виктор Весково,— невероятные, мудрые люди. Нам очень повезло работать с ним, это человек, умеющий ставить рекорды, добиваться высочайших результатов, но ему намного интереснее процесс, а не результат. Как отчасти и нам.
— Как вы решились на этот эксперимент — отправить новые часы на самое дно океана? И сколько он стоил?
— Я не могу сказать, сколько он стоил, это был сложный процесс и целая цепь сделок и переговоров. Но даже если бы я знал, все равно не назвал бы цену, иногда у эмоций не бывает цены.
— Сколько заняло производство этих часов?
— Это был долгий и сложный процесс, и мне, и Виктору иногда приходилось быть жесткими с командой разработчиков. А как иначе? Мы — бренд рекордов, это наш мир. Мы очень гордимся, что продолжаем быть лидерами рынка в этой категории.
Когда мы решаем чего-то добиться, мы этого добиваемся. С часами мы старались двигаться как можно быстрее, мы не хотели заставлять Виктора ждать три года, пока мы их сделаем,— нам нужна была скорость.
— Для вас Omega — это часы рекордов: посадка на Луне, погружение в Марианскую впадину — или элегантные часы, вроде тех, которые носил Кеннеди?
— Одно не мешает другому. Мы всегда стремимся к самому лучшему, чего можем достичь. Но при этом делаем и часы для тех, кто хочет чего-то достичь. Нам приятно смотреть на то, как великие люди носят наши часы. Виктор Весково отправляется в море не ради телевизионных шоу или заголовков в газетах. Он всего лишь занимается тем, что ему интересно. Omega про это. Мы не любим заносчивости, мы умеем ставить рекорды, но прежде всего хотим, чтобы наши часы было просто приятно носить.
— Какие часы Omega никогда не сделает?
— Мы всегда думаем о клиентах, поэтому те часы, которые мы никогда не сделаем, это заносчивые часы, цена которых идет впереди качества. Если мы когда-нибудь сделаем часы-зазнайки, я сам себя уволю.
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