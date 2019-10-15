После того как Рейнальд Эшлиманн, глава Omega, принял журналистов на фабрике в Бьене, он привез в Лондон новые часы для подводного плавания Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional. Эти часы, разработанные для участия в погружениях экспедиции «Пять глубин» Виктора Весково, займут почетное место среди дайверских моделей знаменитой марки. Корреспондент «Стиль. Часы» встретился с Рейнальдом Эшлиманном в Лондоне.

— Когда журналистам показывают такие сложные и совершенные модели, как Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, рассчитанные на огромное давление на глубине более 10 км и в то же время имеющие толщину 28 мм, всегда хочется узнать, что думают люди, которые их разрабатывали и которые ими пользуются.

— А мне как раз кажется, глядя на эти часы, которыми, я не скрою, очень доволен, что я вам не нужен, чтобы ими хвастаться. Такие часы могут говорить за меня.

— Они скажут про вас, что вы любите экстремальный спорт, что готовы отправить часы на подвиги, как не раз делала Omega.

— Я обожаю космос и подводный мир с детства. Может, некоторым казалось, что нет ничего прекраснее принцев и принцесс, певцов и актеров, но мне всегда были интересны космонавты и путешественники. Это невероятные люди, олицетворяющие своими подвигами ДНК Omega, и я рад, что к ним присоединился Виктор Весково, один из четырех — всего четырех! — людей в мире, побывавших на дне Марианской впадины.

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional совершили погружение на глубину в 10 928 метров Фото: Omega

— Виктор Весково считает, что «в Omega все решается очень по-швейцарски: с высочайшей точностью, с редчайшими технологиями и простотой, без похвальбы и заносчивости». Как марке удается этого добиться и как скоро то, что вы сделали, смогут повторить ваши конкуренты?

— В мире больше нет тайн, но даже из привычных ингредиентов великий повар способен создать настоящее искусство. Технологию, которую мы использовали в Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional, мы сможем использовать и впредь, в других часах. Но мы бы не заставили Весково нырять для того, чтобы испытать технологию для какого-нибудь другого бренда.

— Что вам нравится в Викторе Весково?

— Мне говорят, что я люблю только молодежь. Вовсе нет. Omega — часы для всех возрастов. Люди после пятидесяти, как Виктор Весково,— невероятные, мудрые люди. Нам очень повезло работать с ним, это человек, умеющий ставить рекорды, добиваться высочайших результатов, но ему намного интереснее процесс, а не результат. Как отчасти и нам.

— Как вы решились на этот эксперимент — отправить новые часы на самое дно океана? И сколько он стоил?

— Я не могу сказать, сколько он стоил, это был сложный процесс и целая цепь сделок и переговоров. Но даже если бы я знал, все равно не назвал бы цену, иногда у эмоций не бывает цены.

Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial Chronograph Фото: Omega

— Сколько заняло производство этих часов?

— Это был долгий и сложный процесс, и мне, и Виктору иногда приходилось быть жесткими с командой разработчиков. А как иначе? Мы — бренд рекордов, это наш мир. Мы очень гордимся, что продолжаем быть лидерами рынка в этой категории.

А кто сказал, что ставить рекорды легко? Мы не бренд, который «пробует». Omega или идет напролом, или не идет совсем.

Когда мы решаем чего-то добиться, мы этого добиваемся. С часами мы старались двигаться как можно быстрее, мы не хотели заставлять Виктора ждать три года, пока мы их сделаем,— нам нужна была скорость.

— Для вас Omega — это часы рекордов: посадка на Луне, погружение в Марианскую впадину — или элегантные часы, вроде тех, которые носил Кеннеди?

— Одно не мешает другому. Мы всегда стремимся к самому лучшему, чего можем достичь. Но при этом делаем и часы для тех, кто хочет чего-то достичь. Нам приятно смотреть на то, как великие люди носят наши часы. Виктор Весково отправляется в море не ради телевизионных шоу или заголовков в газетах. Он всего лишь занимается тем, что ему интересно. Omega про это. Мы не любим заносчивости, мы умеем ставить рекорды, но прежде всего хотим, чтобы наши часы было просто приятно носить.

Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer Фото: Omega

— Какие часы Omega никогда не сделает?

— Мы всегда думаем о клиентах, поэтому те часы, которые мы никогда не сделаем, это заносчивые часы, цена которых идет впереди качества. Если мы когда-нибудь сделаем часы-зазнайки, я сам себя уволю.

Беседовал Иван Тарханов