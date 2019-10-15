«BR 05 рождены свободными»

Во французской компании Bell & Ross Брюно Беламиш отвечает за первую половину названия и за дизайн. Еще на Базельской ярмарке он показал корреспонденту «Стиль. Часы» секретную разработку — новые BR 05 в металлическом со скругленными углами корпусе, которые должны дополнить знаменитую «квадратную» и не менее известную «круглую» линии. Мы договорились о том, что наш разговор останется в тайне, пока BR 05 не выйдут в свет.

— Вы дали Bell & Ross одну из самых узнаваемых моделей на рынке: квадратные BR 01, а потом добавили винтажные серии круглых часов. И вот теперь поженили квадратное с круглым?

— Наш «квадрат» BR 01 пришел из мира летчиков-истребителей, профессиональных ныряльщиков, гонщиков «Формулы-1». Но не каждый день мы отправляемся на подвиг, верно? Иногда мы идем в театр или на свидание. Мы решили сохранить нашу ДНК, то есть круг циферблата, вписанный в квадрат, четыре винта по четырем углам часов и рисунок цифр и индексов. Скруглив углы квадрата и добавив интегрированный металлический браслет, мы получили не только часы-инструмент, но и часы-украшение.

— Помните, мы с вами осматривали самолет 1950-х годов. И его владелец, большой любитель Bell & Ross, сказал вам: «А вот приборная доска, вдохновленная вашей моделью BR 01». Конечно, он шутил, но BR 01 действительно можно было установить на самолет. А новые BR 05?

— Пилот может носить их на руке. И не только за штурвалом.

Bell & Ross BR 05 Automatic Blue Face Metal

— Но вы не отказываетесь от своего квадрата?

— Ни в коем случае, не бойтесь. Квадрат остался и в BR 05. В конструкции корпуса несколько уровней. Вы видите наш квадрат с четырьмя винтами, затем ансамбль, который я называю «шасси», он связывает этот квадрат с браслетом, и наконец кольцо циферблата. Результат — модель, которая с первого взгляда опознается как Bell & Ross и дополняет существующие модели.

— Эти часы многим напомнят Nautilus Patek Philippe. А заодно и все, что появилось в последние годы в его духе: от Piaget до Girard-Perregaux. Многие делают или стараются сделать нечто похожее.

Bell & Ross BR 05 Automatic Gold Face Rubber

— Мы все знаем великих дизайнеров прошлого. Я говорю прежде всего о Джеральде Дженте, который в 1960–70-х годах переосмыслил наручные часы, интегрировав браслет и корпус. Сегодня на рынке есть десятки часов, которые берут за основу этот принцип. Но нет смысла их повторять, мы постарались сделать нашу новую модель оригинальной, отличной от того, что уже есть.

— Думали ли вы, что тем самым вы выходите на поле, где много конкурентов?

— Конечно. Но мы же c этим уже сталкивались, когда выпустили круглые часы. Круглых часов еще больше. И тем не менее, наши оказались другими, непохожими. Это постоянная проблема маленькой марки, которая по объемам не сравнима с дредноутами, окружающими нас на Базельской ярмарке. Маленькая марка, чтобы выжить на этом перенасыщенном рынке, где господствуют большие группы, должна делать часы лучше — и с меньшими затратами на производство. BR 05 — это целая коллекция часов: из стали или золота, с металлическим браслетом либо с резиновым ремешком. Мы поработали над корпусом, но мы также поработали и над механизмом. Он теперь максимально персонализирован, особенно в варианте скелетона. К тому же у BR 05 доступная цена.

— Что в Bell & Ross называют доступной ценой?

Bell & Ross BR 05 Automatic SK Face Metal

— Около €4 тыс. Несравнимо меньше, чем у соседей. Мы хотели остаться доступными для парижских «бобо», которые ищут элегантные часы со сложным и узнаваемым дизайном, но при этом компактные, 40 мм, с совершенным и качественным механизмом. К тому же BR 05 существуют в разных материалах, с разными цветами циферблата. У нас есть черный, есть глубокий синий и есть светло-серебряный.

— Собираетесь ли вы добавить усложнения? Изменить материалы корпуса? Например, применить керамику, ведь ваш акционер Chanel владеет отличным керамическим производством.

— BR 05 рождены свободными, они задуманы как идеальная платформа, готовая для изменений. Они могут стать больше или меньше по размерам, иметь все механизмы, которые мы уже использовали: и хронограф, и часы с функцией второго часового пояса GMT, и турбийон.

Сейчас BR 05 предназначены и мужчинам, и женщинам, но, возможно, однажды мы сделаем миниатюрную модель специально для женщин.

— Сколько вы планируете выпустить BR 05?

— Пока что мы делаем по 1 тыс. часов в каждом из вариантов. Но я надеюсь, в будущем их станет больше.

Беседовал Алексей Тарханов