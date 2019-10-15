Последние часы настают

Когда одни марки побежали с Базельской ярмарки, а другие — с Женевского салона, все тут же заговорили о том, что времена пафосных часовых парадов уходят в прошлое. Что часы сейчас будут представляться в интернете, узнаваться в Instagram, заказываться в Twitter, доставляться по Amazon и обсуждаться в Facebook.

В мире, где одна мнимость другой погоняет, материальные часы — те, что тикают на руке,— как будто бы потеряли свое значение. В конце концов, раз мы не храним больше деньги в несгораемых шкафах и о своих финансовых успехах и неудачах узнаем только из банковских выписок и СМС, почему бы часам тоже не стать виртуальными.

Есть же многочисленные приложения (и сами марки ими хвастаются), где на экран смартфона можно поместить хоть Бреге, хоть Патека, и главное, совершенно бесплатно. Они не отстанут, не уйдут вперед, их не надо смазывать, проводить ТО и менять ремешки. И будут выброшены без жалости вместе с телефоном.

Но неожиданно оказалось, что часовые салоны не только не исчезают, но еще и растут числом. На не всех обрадовавшую новость, что в будущем году женевский SIHH плавно перетечет в базельский Baselworld и вместо двух салонов появится один, неповоротливый и двухголовый, швейцарский часпром откликнулся новыми сепаратными инициативами. В феврале часовщики собрались на Watches & Wonders в Майами, летом, в самое «несалонное» время отгремел парад Time to Мove, который провели в Швейцарии главные марки Swatch Group (о нем в этом номере разговор особый), а в сентябре прошла очередная Watch & Clock Fair в Гонконге, в которой участвовали 830 марок из 22 стран. Волнения волнениями, а часы часами.

Пришло известие и о том, что часовые марки LVMH тоже решили собраться в начале будущего года в узком кругу, дабы похвастаться новинками в компании лучших мировых журналистов. Раньше они это делали в январе «на полях» SIHH, а теперь вот снялись и улетели с берегов Женевского озера на берега Персидского залива, в Дубай, где и Bvlgari, и Hublot, и Zenith, и TAG Heuer давно чувствуют себя как дома. B общем, зараза часовых салонов расползлась по миру.

Главы марок, особенно марок, входящих в группы, пребывают в показном оптимизме и объясняют, что без постылых салонов у них наконец-то развязаны руки и есть возможность путешествовать по свету и встречаться с клиентами. С одной стороны, это правильно, пусть Магомет идет к горе. Но с другой стороны, в этом есть странное возвращение к архаичным традициям часового коммивояжерства, словно бы снова настал XVIII век, и вот Пьер Жаке-Дро везет механических птичек ко двору императора, а ему навстречу на перекладных поспешают Вашрон с Константином.

У главных лиц часовых компаний график в итоге напряженный, как у дипломатов. Где же этот гражданин? Улетел вчера в Берлин! Журналисты вынуждены либо гоняться за ними, чтобы не пропускать премьер, либо писать свои новости по падающим со всех сторон пресс-релизам, что, впрочем, становится все более нормальным и все менее постыдным. Если же люди постоянно ездят за марками вслед, они рискуют превратиться в маркитантов, в прикормленный пул, в клаку, в близких друзей и подруг, что вроде бы просто-таки отлично, но совершенно ни в какие ворота не лезет.

Проблема новых салонов в том, что они — сепаратные. Так когда-то под внимательным присмотром группы Richemont в Женеве появился SIHH. Но этот салон со временем изменился, приняв под свою крышу если не прямых конкурентов, то хотя бы мирных соседей. Такого больше не будет, по крайней мере до тех пор, пока время не смягчит нравы. Чужих не пустят на Time to Move, да и в Дубае им мест нет.

Базель с его кем только не раскритикованным Baselworld был в течение ста лет нейтральной территорией, куда съезжались все, имея возможность посмотреть друг на друга и сверить часы. Теперь этой часовой ООН приходится туго. Нет единства, каждый за себя. Каждый надеется, что американские и азиатские коннектированные часы, которые не только время покажут, но и подругу найдут, да еще и померяют давление перед свиданием, съедят конкурента, а его не тронут. Нет, мы это проходили. Еще в школе:

«Кто же стяги древние хранит?

Эти — Рюрик носит, те — Давид,

Но не вместе их знамена плещут,

Врозь поют их копия и блещут».