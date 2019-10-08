Закамские маршруты могут остаться без частных перевозчиков

Автобусные перевозчики, работающие на закамском направлении, уведомили мэрию о расторжении договоров, сообщает интернет-портал «Солевар». Как сообщил "Ъ-Прикамье" директор ООО «Мега-групп» Валерий Ротманов, с заявлениями в мэрию обратились предприниматели, обслуживающие маршруты №8, 15, 20, 64, 65, 80. Это примерно 80 единиц техники. Перевозчики прекратят работу на этих направлениях с 1 декабря 2019 года. Таким образом, на закамском направлении останется работать только маршрут №60, который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс».

Валерий Ротманов отметил, что причина расторжения договоров — «чисто экономическая».

«Мы дошли до точки. Если сравнить наши маршруты, то работа ГЭТ стоит 100 руб. за км. Мы возим за 45 руб. в час. В таких условиях мы не можем обеспечить выплату нормальной заработной платы персоналу. Наблюдаем отток кадров. Мы пытались идти цивилизованным путем: в сентябре о сложившейся ситуации уведомили депутатов Кировского района. Иного выхода из ситуации мы не видим»,— отметил господин Ротманов.

Он подчеркнул, что подача заявлений о расторжении договоров не была спланированным демаршем. В дальнейшем, если будет объявлен конкурс на приемлемых условиях, предприниматели намерены принять в них участие.

Как сообщили в администрации Перми, ООО «МЕГА групп» действительно уведомило департамент транспорта администрации Перми о намерении прекратить работу на маршрутах, обслуживающих микрорайон Закамск, с 1 декабря 2019 года. На сегодняшний момент с перевозчиком ведутся переговоры о продолжении работы. Транспортная доступность для жителей Кировского района города в любом случае будет обеспечена в необходимом объеме.