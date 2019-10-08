В Курске в ДТП с участием маршрутки погибли два человека

Курское следственное управление СКР проводит процессуальную проверку после ДТП в облцентре с участием маршрутного такси, жертвами которого стали два пассажира (ч.3 ст.238 УК РФ), следует из сообщения пресс-службы ведомства. Маршрутное такси «Газель», принадлежащее индивидуальному предпринимателю, в понедельник вечером столкнулось с припаркованным грузовым автомобилем. Двое пассажиров скончались на месте происшествия, еще несколько человек были госпитализированы, 63-летний водитель находится в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ирина Лобанова