Утверждены условия приватизации института «Башкирдортранспроект»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии утвердило условия приватизации имущественного комплекса ГУП «Республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта Башкирдортранспроект». Предприятие будет образовано в ООО «Проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта Башкирдортранспроект». В результате преобразования уставный капитал института увеличится с 1,65 млн до 3,99 млн руб. Минземимущество получит в обществе 100% уставного капитала. Должность директора до первого собрания участников сохранит Фаат Халитов, занимающий ее с августа 2019 года. Балансовая стоимость активов, подлежащих приватизации, оценена в 4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ГУП в 2018 году составила 1 млн руб. при выручке 113,2 млн руб. Институт, работающий с 1930-х годов, специализируется на проектировании дорог, инженерных изысканиях, подготовке ТЭО. Разработал более 5 тыс. проектов. В числе последних — чишминская развязка на трассе М5 «Урал», путепровод через проспект Юлаева, дорога в обход Караидели. В прошлом году предприятие заключило 27 госконтрактов на 159,87 млн руб. Его основными заказчиками являются районные администрации, Управление дорожного хозяйства Башкирии, МУП «Салаватводоканал», ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт».

В 2017 году «Башкирдортранспроект» указом экс-главы республики Рустэма Хамитова был исключен из перечня стратегических предприятий.

Влада Шипилова