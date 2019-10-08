Фабрику оштрафовали на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

В Новосибирске мировой суд оштрафовал на 1 млн руб. ООО «Фабрика Фаворит», признав компанию виновной в коррупционном правонарушении. Об этом «Ъ» рассказал прокурор Кировского района Владимир Большунов, уточнив, что по ходатайству надзорного ведомства суд арестовал имущество компании в целях обеспечения исполнения штрафа.

Основанием для привлечения компании к ответственности послужил вступивший в законную силу приговор Кировского райсуда в отношении бывшего регионального менеджера торговой сети «Лента». Он обвинялся в получении откатов от поставщиков на сумму около 8 млн руб. и отделался условным сроком.

«Установлено, что с июля по август 2017 года осужденный получил от руководителя торгового отдела ООО «Фабрика Фаворит» денежные средства в интересах компании в целях надлежащего исполнения заключенного между организациями договора»,— сообщили в прокуратуре. В отношении фирмы прокуратура завела административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Илья Николаев