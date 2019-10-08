В Татарстане за год смертность от алкоголя выросла в 14 раз

В Татарстане зафиксирован наибольший рост смертности населения от алкоголя. За первые семь месяцев этого года в республике насмерть отравились 70 человек, что в 14 раз больше прошлогодних показателей, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Всего в России за январь-июль этого года от отравлений алкоголем умерли 5,5 тыс. человек, что на 17% больше прошлогодних данных. Помимо Татарстана рост смертности зафиксирован в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Алтайском крае.

В 2018 году в Татарстане число умерших от алкоголя приходилось 1-2 на 10 тыс. человек. Самые высокие показатели смертности среди российских регионов зафиксированы в регионах Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности от алкоголя в прошлом году составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. В Магаданской области от алкоголя умерли десять человек на 10 тыс. живущих. В основном причиной смерти становились алкогольная кардиомиопатия, отравление алкоголем, алкогольные гепатиты и цирроз печени.

"Ъ-Казань"