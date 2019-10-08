Сроки реконструкции терминала в аэропорту Уфы сдвинуты на три месяца

Реконструкцию терминала внутренних авиалиний в международном аэропорту Уфы (МАУ), начатую в 2018 году, планируется завершить к концу марта 2020 года, сообщает пресс-служба главы Башкирии со ссылкой на информацию генерального директора аэропорта Александра Андреева. Госконтракт, заключенный летом 2018 года с самарской компанией «Стройнефть», предусматривал сдачу объекта до конца текущего года. В госкомтрансе Башкирии признают отставание от графика. По информации ведомства, число рабочих на объекте увеличено до 208 человек, организована работа в две смены.

Проект реконструкции предусматривает ввод нового трехэтажного здания аэровокзала площадью 12,5 тыс. кв. м — слева от действующего. В результате пропускная способность терминала вырастет с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час.

Стоимость реконструкции ранее оценивалась более чем в 2 млрд руб. Действующий терминал внутренних линий аэропорта был реконструирован в 2007 году, к празднованию 450-летия присоединения Башкирии к России, но его эксплуатация вызывает массу нареканий у пассажиров, в первую очередь, из-за непродуманной логистики.

Влада Шипилова