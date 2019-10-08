Алтайские ученые предложили создать в регионе особые условия для развития науки

Инициативная группа ученых из Алтайского государственного университета (АлтГУ) представила руководству заксобрания (АКЗС) проект закона по созданию особых условий для развития науки, сообщает пресс служба законодательного органа.

На территории региона инициаторы предлагают создать научные, инжиниринговые и научно-технологические центры, технологические платформы, бизнес-инкубаторы, начать проводить конкурс стартапов и добиться выделения грантов на исследования.

Предполагаются льготы по налогам для научно-технических организаций. Прежде всего авторы предлагают увеличить затраты из краевого бюджета на развитие науки до 1% от всех расходных обязательств. «Если брать для расчета цифры 2019 года, то тогда речь идет о сумме в почти 1,2 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Член инициативной группы, ведущий научный сотрудник АлтГУ Николай Серегин объясняет необходимость введения изменений тем, что между регионами сейчас идет серьезная конкуренция за молодых исследователей: «Задача в том, чтобы обеспечить оптимальные условия, в рамках которых ученый получит возможность работать на современном оборудовании и в хорошем коллективе единомышленников — то есть сможет максимально реализовать свой потенциал».

Спикер АКЗС Александр Романенко поддержал идею и сказал, что если сейчас не задуматься о продвижении науки, то в дальнейшем научный потенциал будет потерян. По его словам, предположительно, законопроект внесут в АКЗС в конце 2019 года

Юлия Сасевич