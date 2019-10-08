В Челябинской области сотрудников гострудинспекции заподозрили в получении взяток

Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников государственной инспекции труда по Челябинской области. Их подозревают в получении взяток на сумму более 1 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, должностные лица Государственной инспекции труда по Челябинской области брали взятки в течение пяти лет – с 2013-го до начала 2019 года. Сотрудники принуждали предпринимателей заключать с ними договоры на обучение сотрудников, проверку их знаний и общее покровительство. Действие подозреваемых квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Они задержаны до предъявления обвинения.

Как сообщили в управлении челябинского СКР, также задержаны два представителя коммерческих компаний, которые подозреваются в передаче взяток сотрудникам региональной гострудинспекции.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России и управления МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.