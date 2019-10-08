Главу Фершампенуаза осудили за хищение и банкротство МУП

В Нагайбакском районе осудили главу села Фершампенуаз Егора Шукшина. Его признали виновным в присвоении бюджетных средств в крупном размере и преднамеренном банкротстве МУПа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2017 году глава заключил договоры с подрядчиком на ремонт моста в селе Фершампенуаз и устройство колодцев для скважин в поселке Знаменка. Работы не были выполнены, а 250 тыс. руб., выделенные на обеспечение контрактов, обвиняемый присвоил. Также в 2015-2016 годах Егор Шукшин заключил соглашения о выводе имущества из хозяйственного ведения МУП «ЖКХ села Фершампенуаз», общая стоимость отчужденной собственности составила более 10 млн руб. В связи с сокращением объема основных средств предприятие не смогло рассчитаться с кредиторами и было признано банкротом.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Главе села назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Ему придется сложить полномочия муниципального служащего. Кроме того, Егор Шукшин должен возместить ущерб местному бюджету в размере 250 тыс. руб.