Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Удмуртии выросла за год на 4%

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Удмуртии составила 39,57 тыс. руб. по итогам третьего квартала 2019 года. Это на 4,07% больше показателя третьего квартала прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». В целом по России рост цен на вторичную недвижимость за год составил 7,4%, а средняя стоимость квадратного метра составила 65,4 тыс. руб.

За обозначенный период подорожание отметили во всех регионах страны. Максимально средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла в Татарстане, Иркутской и Ленинградской областях — на 14,1%, 13% и 11,02%. По итогам третьего квартала 2019 года она составила 47 тыс. руб., 43,34 тыс. руб. и 69,84 тыс. руб. соответственно. Самое дорогое вторичное жилье продается в Москве, Санкт Петербурге, Московской области, Крыму и Ленинградской области. Стоимость квадратного метра в этих городах составила 216,8 тыс. руб., 134 тыс. руб., 87 тыс. руб., 76,5 тыс. руб. и 69,8 тыс. руб.

«Снижение ипотечных ставок, а также традиционное сезонное оживления рынка являются драйверами роста цен. По итогам сентября стоимость квадратного метра в России составляла уже 65,8 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,8%. В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды»,— отметил руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.