В Кургане произошел пожар на литейном заводе

В одном из цехов Курганского литейного завода произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило около сегодня 4 часов утра. Загорелась кровля производственного здания литейного завода, расположенного на улице Машиностроителей в Кургане. Пожару был присвоен повышенный ранг. Через час удалось локализовать возгорание. В 9:13 пожар полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Из-за раннего часа эвакуация не потребовалась.

В ликвидации пожара было задействовано 72 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС 53 человека и 16 машин.