Фонд «Память поколений» передал пензенскому госпиталю оборудование на 7 млн рублей

Пензенский областной госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование на общую сумму свыше 7 млн руб. Денежные средства были переданы благотворительным фондом «Память поколений», сообщает пресс-служба областного правительства. Это позволило обновить линейку диагностического, лабораторного и физиотерапевтического оборудования.

Госпиталь получил аппараты для лазерной, ультразвуковой, КВЧ- и ДМВ-терапии, автоматический анализатор глюкозы, лактата и гемоглобина, гематологический анализатор, электрокардиограф и электрокардиостимулятор, эхоэнцефалоскоп для диагностики заболеваний и травм головного мозга и другое оборудование.

Фонд «Память поколений» был основан 22 июня 2015 года, за это время он оказал помощь 10,2 тыс. ветеранам.

Иван Сергеев