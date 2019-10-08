Из Кольцово запустят прямые рейсы в Нижний Новгород

С 18 октября из аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») будут запущены прямые рейсы в Нижний Новгород. Полеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро» на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы из Екатеринбурга запланированы по средам и пятницам в 16:50, из Нижнего Новгорода — по средам и пятницам в 12:10 местного времени. Время в пути составит 1 час 50 минут. Рейсы в Нижний Новгород уже были в расписании аэропорта Кольцово, в осенне-зимнюю навигацию 2019 года полеты из Екатеринбурга осуществляла авиакомпания «Комиавиатранс».