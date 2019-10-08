День рождения Эдуарда Росселя

Сегодня, 8 октября, бывшему губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 82 года. Всю свою жизнь он посвятил региону. В августе 1991 года он возглавил администрацию Свердловской области. В 1994 году он был избран председателем нижней палаты регионального парламента. В 1995 году он избирается на пост губернатора Свердловской области. Второй раз он становится губернатором по итогам выборов в 1999 году. В 2009 году господин Россель оставил пост главы Свердловской области и был назначен членом Совета Федерации от региона.