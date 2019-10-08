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Эдуард Россель на дискуссии по книге Петра Авена "Время Березовского" "Ельцин-центре".

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ   |  купить фото

День рождения Эдуарда Росселя

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Сегодня, 8 октября, бывшему губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 82 года. Всю свою жизнь он посвятил региону. В августе 1991 года он возглавил администрацию Свердловской области. В 1994 году он был избран председателем нижней палаты регионального парламента. В 1995 году он избирается на пост губернатора Свердловской области. Второй раз он становится губернатором по итогам выборов в 1999 году. В 2009 году господин Россель оставил пост главы Свердловской области и был назначен членом Совета Федерации от региона.


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