Возбуждено дело о превышении полномочий при строительстве лыжного стадиона в Златоусте

В Златоусте следственный отдел СК РФ по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при строительстве лыжного стадиона с биатлонным комплексом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, признаки преступления были выявлены в ходе проверку исполнения законодательства при расходовании субсидий на строительство объекта «Реконструкция лыжного стадиона имени С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища». Установлено, что выполнение работ администрации Златоуста поручила «непрофессиональному» заказчику – муниципальному учреждению дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1», основной целью деятельности которого является подготовка спортсменов, а не строительство социально значимых объектов. В нарушение требований федерального закона «О контрактной системе» руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на строительство с ООО «Стройснаб», подписав дополнительные соглашения о перечислении авансовых платежей. Однако недобросовестный подрядчик не использовал поступившие суммы – более 27 млн руб. на строительство. В результате заказчик расторг с ним контракт в июне 2016 года. Строительство объекта до сих пор не завершено, по мнению прокуратуры, «вследствие неправомерных действий должностных лиц заказчика».