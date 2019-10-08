Красноярский общественник проведет серию пикетов за отставку президента России

Общественник Красноярска Захар Вохмин планирует каждую неделю выходить на одиночные пикеты за отставку президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Проспект мира» со ссылкой на самого инициатора.

Молодой человек будет устраивать акции по субботам возле здания краевого правительства или мэрии Красноярска. Активист пояснил, что его решение проводить пикеты связано с уровнем жизни обычных горожан. «Хватит жрать объедки и глотать слюни, когда очередной буржуй заморит очередного рябчика!»,— сказал Захар Вохмин.

Он полагает, что «госмашина защищает только определенный круг лиц, а не свое государство». Помимо требования отставки, общественник намерен добиваться изменения государственного аппарата. Свой первый пикет он уже провел в минувшие выходные 5 октября.

Юлия Сасевич