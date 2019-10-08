Министр спорта России приедет в Удмуртию на спортивные игры

Министр спорта России Павел Колобков приедет в Удмуртию на Всероссийские спортивные игры по зимним видам спорта среди спортсменов-любителей. Об этом он сказал на встрече с главой республики Александром Бречаловым 7 октября. Также господин Колобков высказал желание посетить турнир по биатлону «Ижевская винтовка», который пройдет в декабре 2019 года.

«То, что мы сейчас делаем вместе с Минспортом России — прорыв. Мы в два раза больше ремонтируем и реконструируем стадионов в сельской местности. В Воткинске построен знаковый объект — ледовый дворец на 220 зрительских мест, по федеральной программе мы завершили в этом году в селе Шаркан лыжный центр, который теперь носит имя нашего прославленного лыжника Максима Вылегжанина, а в следующем году мы сделаем там лыжероллерную трассу. Сейчас мы начнем достраивать плавательный бассейн на 50 метров. Следующий проект – ледовый дворец "Ижсталь"»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках встречи.