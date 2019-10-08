08 октября, вторник
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Фото: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Пармы» согласен возглавить сборную Литвы

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы», согласился возглавить сборную Литвы по баскетболу, сообщил со ссылкой на свои источники «Новый компаньон».

По информации издания, окончательное решение с подписями под контрактом должно быть принято на этой неделе, но устное согласие тренера на совмещение уже есть. Решение об этом может быть объявлено на пресс-конференции «Пармы» в четверг. При этом, как ожидается, тренер будет совмещать посты в пермской команде.

Собеседник в клубе сообщил "Ъ-Прикамье", что клуб еще не согласовал решение о совмещении двух постов господином Максвитисом. «Это сложная процедура, ее еще необходимо согласовывать с баскетбольной лигой»,— пояснил он, отметив, что и ранее господин Максвитис выражал готовность возглавить сборную Литвы по баскетболу.

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