Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, предстанет перед судом

На Алтае завершено расследование дела о столкновении катера с баржей, случившемся в июне 2019 года на Телецком озере. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, 21 июля около шести утра водитель катера Pursuit-2150, находившийся в состоянии опьянения, вез местных жителей на работу на базу отдыха. В тумане он врезался в баржу, причаленную к берегу вблизи Чулышманского пирса, расположенного в селе Артыбаш.

Как рассказал «Ъ» заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов, в результате столкновения четыре пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. У одной пострадавшей перелом позвоночника, у другой – перелом основания черепа. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта лицом, находящимся в состоянии опьянения), санкция по ней – от трех до семи лет лишения свободы. Слушания пройдут в Турочакском райсуде Республики Алтай.

Илья Николаев