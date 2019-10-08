Сообщается об увольнении главврачей двух саратовских больниц

В Саратове от должностей освобождены главные врачи двух клинических больниц.

Соответствующая информация была размещена вечером 7 октября в аккаунте сторонников спикера Государственной Думы Вячеслава Володина соцсети «Вконтакте». Они ссылаются на информацию заместителя председателя правительства области по социальной сфере Сергея Наумова.

В информации речь идет о главвраче городской клинической больницы № 1 Игоре Салове и главвраче городской клинической больницы № 9 Олеге Костине. Они написали заявления об увольнении по собственному желанию с 7 октября.

Марина Ковалева