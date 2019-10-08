В переходе у центрального рынка Перми демонтировали киоски

В Перми в подземном переходе у центрального рынка снесли все торговые киоски. Об этом сообщает паблик «Пермь активная». Ранее в переходе размещалось около 15 торговых точек. По данным собеседника в мэрии, ларьки убраны по предписанию МКУ «Пермьблагоустройство».

Напомним, в рамках регулирования рынка НТО собственники должны демонтировать не соответствующие правилам киоски. Мэрия Перми готова компенсировать предпринимателям часть расходов на установку типовых НТО. Ранее первый замглавы администрации города Виктор Агеев заявил, что для компенсаций предполагается использовать часть средств, полученных из краевого бюджета после досрочной отмены ЕНВД. Планируется возмещать предпринимателям не более 50% затрат, связанных с приобретением либо изготовлением типового НТО.