«Сибирская аграрная группа» купила 100% «Кудряшовского мясокомбината»

«Сибирская аграрная группа приобрела 100% в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Ранее актив входил в холдинг «Копитания». По данным «СПАРК-Интерфакс», смена владельцев произошла 7 октября.

Ранее «Сибирская аграрная группа подавала в ФАС РФ ходатайство о приобретении также доли в АО «Кудряшовское». О какой именно доле идет речь в САГ и «Копитании» не уточнили.

Бенефициар АО «Сибирская аграрная группа» — Александр Тютюшев, владеющий 50,1% акций. «Кудряшовское» создано в 1999 году на базе обанкроченного ЗАО «Кудряшовское». В 2017 году «Кудряшовское» получило выручку в размере 4,8 млрд руб., чистую прибыль — 878,1 млн руб.

Оксана Павлова