Жителя Лермонтова подозревают в торговле героином

В Пятигорске в ходе отработки оперативной информации полицейские задержали жителя Лермонтова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Мужчина приехал в Пятигорск с сотней полимерных свертков, содержащих порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это был героин массой около 200 г. Полицейские установили, что подозреваемый купил запрещенные вещества с целью сбыта на территории городов Кавминвод с помощью закладок.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова