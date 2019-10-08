Жителям Магнитки презентовали проект «Притяжение»

В Магнитогорске состоялась открытая презентация масштабного проекта «Притяжение», осуществляемого по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. В мероприятии приняли участие представители СМИ, общественных организаций, предприниматели и жители города.

Уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства планируется реализовать на землях, принадлежащих Магнитогорскому металлургическому комбинату. Площадь многофункционального парка составит 400 гектаров. Прямо здесь, на территории будущей застройки, и была проведена презентация «Притяжения». Руководитель проекта Максим Ясько и директор ООО «Территория Притяжения» Руслан Новицкий рассказали собравшимся об истории возникновения проекта, о функциональных особенностях будущих объектов, планах строительства и новых возможностях территории освоения.

Как рассказал Максим Ясько, для реализации проекта в конце 2017 года была создана проектная группа, в которую вошли специалисты комбината, организаций Группы ММК, городской администрации, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

В 2018 году участники проекта провели научные исследования, градостроительные изыскания, маркетинговые исследования и опросы горожан. В 2019 году на основе маркетинговой и градостроительной концепции осуществили ряд экологических исследований – в том числе почвы и грунта. В апреле нынешнего года состоялся конкурс по выбору генерального проектировщика, победителем конкурса стала немецкая компания «Обермайер Консульт». В июле был утвержден один из трех предложенных проектировщиками вариантов мастер-плана проекта.

Проект ориентирован на создание в Магнитогорске комфортной городской среды качественно нового уровня. На первом этапе реализации проекта на площади более 220 гектаров будет создано ядро дальнейшего развития территории, где будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь. На территории освоения предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет «кольцо активностей» и будет создан искусственный водоем планируемой площадью 15 гектаров.

Важной частью проекта станет благоустроенный пешеходный бульвар, который пройдет вдоль восточной стороны территории освоения и вдоль которого будут расположены основные капитальные объекты проекта.

Говоря о реализации этого мегапроекта, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников отметил: «Это будет городское пространство совершенно нового уровня. При реализации проекта мы ориентируемся на самые лучшие практики не только в России, но и в мире. Это будет уникальная в масштабах страны территория, интегрированная в городское пространство. Убежден, магнитогорцы должны жить в современной городской среде, иметь все возможности для полноценного отдыха и образования, занятий физической культурой и спортом, приобщения к здоровому образу жизни. Проект должен быть реализован в полном объеме, чтобы стать настоящим местом притяжения – и для магнитогорцев, и для гостей города».

В настоящее время ведутся проектные работы. В ближайшее время генеральный проектировщик представит для защиты эскизные решения основных зданий проекта. Уже сейчас ведется подготовка площадки под геологические изыскания. Строительные работы начнутся весной 2020 года. Первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга: среди них – значительная часть парка, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром. Полностью завершить формирование ядра проекта планируется к 2025 году. По завершении презентации для всех желающих была организована экскурсия по территории будущего многофункционального парка. Во время экскурсии шел оживленный диалог с жителями города, которые задавали вопросы, вносили предложения и предлагали свои услуги в реализации проекта. Проект был встречен не только позитивно, но и с искренними пожеланиями скорейшей реализации.