В 2019 году приставы арестовали имущество должников на сумму 3 млрд рублей

C начала года судебные приставы наложили арест на имущество должников на общую сумму более 3 млрд руб. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, в счет погашения задолженности перед банками обращено взыскание на 542 объекта недвижимости общей стоимостью более 1,5 млрд руб. С января по август реализовано 126 объектов на сумму более 171 млн руб., передано взыскателям в натуре в счет долга 211 объектов стоимостью 457 млн руб. Арест имущества должников по-прежнему остается одной из самых действенных мер принудительного исполнения, считают в УФССП.