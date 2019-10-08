Жители Данилихи требуют проверить законность аренды корпуса муниципальной школы

Жители микрорайона Данилиха Дзержинского района Перми потребовали проверить законность продления договора аренды корпуса муниципальной школы на ул. Голева, 12. Как сообщает Business class, здание уже пять лет арендует платная начальная школа «Маленькая страна» (АНОО «Центр развития ребенка „Золотой ключик“»). Несмотря на то что в микрорайоне всего одна муниципальная школа, власти по-прежнему предоставляют частному лицу корпус учебного заведения.

Центр «Золотой ключик» принадлежит Александру Верхоланцеву, бывшему сотруднику департамента образования Перми. Господин Верхоланцев также является директором и владельцем частного детского сада «Маленькая страна» и частного образовательного центра «Звездный».

В мэрии пояснили, что АНОО «Центр развития ребенка „Золотой ключик“» имеет все необходимые разрешения и лицензию, условия аренды полностью соблюдает. «Арендная плата для „Маленькой страны“ в 2019 году составила 1,55 млн руб. в год. Кроме того, организации предоставлена муниципальная преференция в виде скидки по арендной плате в связи с решением Пермской гордумы»,— уточнил собеседник.