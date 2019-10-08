В Тюмени с помощью китайских университетов хотят создать научный кластер

В Тюмени открылась конференция Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ). Она продлится пять дней — с 8 по 12 октября. Встречи пройдут на базе Федерального центра нейрохирургии.

В дни проведения Совета РКАМУ также пройдут Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons и совместное заседание общего собрания Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений. На симпозиуме ожидается участие 150 специалистов по нейрохирургии со всего мира. В программе — лекции, мастер-классы и показательные операции.

Как отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области, налаживание контактов с мощными китайскими университетами — это предпосылки для формирования в Тюмени медицинского образовательного и научного кластера мирового уровня и возможность развить в регионе высокотехнологичные и инвестиционно привлекательные научные отрасли. Среди них — исследования лекарственных препаратов, генетики, биоинженерии, фармпроизводство, производство медицинских изделий и оборудования.

РКАМУ была создана шесть лет назад по инициативе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ассоциация объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР.