Fitch улучшило прогноз по рейтингу «Уралкалия» на «позитивный» со «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента «Уралкалия» до «позитивного» со «стабильного», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства. Сам рейтинг был подтвержден на уровне «ВВ-».

Ранее рейтинговое агентство Moody's сохранило рейтинг «Уралкалия» на уровне «Ba2», изменив прогноз на «позитивный» со «стабильного».

Как сообщили в Fitch, «позитивный» прогноз отражает сокращение долга компании, улучшение финансовых показателей и ожидания аналитиков агентства в отношении более консервативной финансовой политики «Уралкалия».