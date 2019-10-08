Ушел из жизни главный врач краевой психиатрической больницы

В Перми скончался главный врач Пермской краевой клинической психиатрической больницы» Николай Потешкин. Как сообщает «Местное время», ему стало плохо во время игры в хоккей. Прибывшие медики не смогли спасти его жизнь.

Николай Потешкин в 1975-77 годах работал врачом в Пермском психо-неврологическом интернате. С 1978 по 1985 год являлся врачом Пермской городской психиатрической больницы. В 1985-89 годах работал в Нижневартовском городском психо-неврологическом диспансере. В 1989-92 годах – главный психиатр облздравотдела Пермской области. В 1992-2001 годах – главврач Пермского психо-неврологического интерната. С 2001 года возглавил Пермскую областную клиническую психиатрическую больницу № 1. В 1996 году был избран, в 2000 году переизбран депутатом Пермской городской Думы от округа №18. Член комиссий по местному самоуправлению, по социальной политике.