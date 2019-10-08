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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сменился учредитель компании-акционера «Мотовилихинских заводов»

Вагаршак Сарксян, депутат заксобрания края, вышел из состава участников пермского ООО «Тэра» — такие данные 4 октября появились в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Новым учредителем ООО стал Арарат Микаелян, директор ООО «Северный Альянс», подрядной организации, специализирующейся на дорожных работах в Коми-округе.

Основной актив ООО «Тэра» — 15% акций ПАО «Мотовилихинские заводы». Ранее эта доля была оформлена лично на господина Сарксяна. После выхода из ООО «Тэра» депутат не имеет больше оформленных за собой долей и акций в коммерческих организациях. Он лишь является председателем региональной общественной организации «Центр армянской культуры Пермского края».

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