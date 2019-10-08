На компенсации чиновникам объединенных территорий в 2020 году запланировано 73 млн рублей

Краевые власти заложили в проект бюджета 2020–2022 годов расходы на компенсации чиновникам, потерявшим работу в результате объединения территорий в муниципальные и городские округа. Согласно пояснительной записке, в 2020 году на эти цели запланировано 73 млн руб., в 2021 году — 5,4 млн руб.

По подсчетам краевого правительства, на компенсацию в 2020 году могут рассчитывать около 160 муниципальных служащих. При этом 30% из них намерены трудоустроиться или выйти на муниципальную пенсию. Таким образом, в 2020 году планируется выплачивать пособие 112 чиновникам, исходя из среднемесячной заработной платы в 54 тыс. руб.

Напомним, всего в этом году на территории Пермского края было образовано 12 городских и 9 муниципальных округов. Закон «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» был принят краевым парламентом в 2018 году. Законопроект предусматривает компенсации для чиновников, оставшихся без работы в результате объединительных процессов. На выплату могут претендовать главы районов и городских поселений, заместители глав муниципальных районов, а также председатели представительных органов.