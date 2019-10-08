У бывшего гендиректора «Вивата» продали имущества на 7,7 млн рублей

Финансовый управляющий бывшего гендиректора ООО «Виват-Трейд» Вадима Юсупова сообщил об итогах торгов по продаже имущества должника. На аукцион выставлялись два помещения магазинов в Березниках: одно площадью 89,3 кв. м, другое — площадью 69,6 кв. м. Оба помещения находятся на первом этаже пятиэтажного дома. Оба объекта обременены залогом в пользу ООО «СБК-Трейд».

Первый магазин был продан за 4,6 млн руб. Александру Шмакову. Господин Шмаков является конкурсным управляющим, банкротит ряд предприятий в Прикамье, в частности крупный машиностроительный завод ООО «Спец-М». Второй объект был продан за 3,1 млн руб. бывшему директору водоканала села Березовка Усольского района Владимиру Чулину.

Напомним, господин Юсупов был признан банкротом 9 августа 2017 года, вслед за банкротством компаний сети. Общие требования к топ-менеджеру составляли 3,319 млрд руб. Этим летом он мог выйти из процедуры банкротства: с такой инициативой выходил инициатор процедуры — ООО «Пивной мастер», по причине отказа финансировать банкротство бизнесмена. Однако суд установил, что в конкурсной массе имеется имущество, подлежащее реализации, а именно два нежилых помещения в Березниках.

В итоге суд постановил продлить срок процедуры реализации имущества в отношении Вадима Юсупова на шесть месяцев. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 24 января 2020 года.