ТАСС: проект пилотируемой «Ангары» разработают до конца года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П» должна завершиться к концу 2019 года, сообщил ТАСС источник. Новая ракета-носитель должна будет выводить на орбиту пилотируемый корабль нового поколения «Орел».

По словам источника, работы по созданию ракеты, которая будет отличаться от обычной «Ангары-А5» большей степенью резервирования, надежностью и безопасностью, находятся сейчас на начальной стадии.

Как ранее заявляли в «Роскосмосе», «Ангара-5» должна заменить тяжелую ракету «Протон-М» и обеспечить России «гарантированный доступ в космос с российской территории любых существующих в настоящее время полезных нагрузок на разные орбиты».

О стратегии России в космосе на ближайшие десять лет — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».