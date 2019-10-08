Психбольницу обвинили в бесчеловечности

Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания опубликовал отчет о посещении в прошлом году Казанской психбольницы специализированного типа с интенсивным наблюдением. «Такие условия не соответствуют учреждению здравоохранения и приравниваются к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению»,— пришла к выводу комиссия.



Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) опубликовал отчет о посещении психиатрических клиник Казани, Волгограда и Саратова в рамках поездки в РФ 19–29 октября 2018 года.

В частности, в нем говорится, что в ФКУ «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации («Казанская ПБСТИН») «делегация с глубокой озабоченностью отметила, что электросудорожная терапия (ЭСТ) вводится пациентам в некоторых палатах в неизмененном виде» — без анестезии. Это противоречит Европейской конвенции о правах человека, отмечается в отчете. «Практиковалось механическое удержание пациентов с помощью холщовых ремней… в течение многих дней без какого-либо освобождения»,— говорится в документе. В нем приводится информация, что у «одного молодого пациента мужского пола» было обнаружено «несколько пролежней на крестцовой области».

В отчете упоминается, что пациенты жаловались на нехватку столовых приборов и говорили о том, что вынуждены есть при помощи зубных щеток. Кроме того, в документе сказано, что «пациенты, находящиеся в изоляции, не имели доступа к туалету» — им предлагали пользоваться ведром, поставленным в углу комнаты.

«Такие условия не соответствуют учреждению здравоохранения и приравниваются к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению»,— пришла к выводу комиссия.

Она также заметила нехватку персонала и размещение пациентов не по санитарным нормам: на одну койку приходится от 4 до 7 кв. м вместо положенных 6 кв. м.

Одновременно ЕКПП опубликовала официальный ответ Российской Федерации. В нем, в частности, говорится, что в «клинических рекомендациях содержатся сведения о методике проведения ЭСТ с анестезией». «Меры физического стеснения и изоляции… применяются только в тех случаях, формах и на тот период времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия госпитализированного лица, представляющие непосредственную опасность для него или других лиц, и осуществляются при постоянном контроле медицинских работников»,— заверяет РФ.

В ответе говорится, что проблема переполненности казанской клиники, которая сейчас рассчитана на 1020 коек, после ввода в эксплуатацию в 2019 году нового корпуса с палатами площадью 374,6 кв. м будет решена.

В ответе отмечается, что все пациенты, находящиеся на принудительном лечении «без исключения имеют беспрепятственный выход в туалет в любое время суток» и дважды в день выводятся на прогулки (по два часа в теплое время года и один час — в зимнее). Изоляторы «не используются для длительного одиночного содержания пациентов и применяются лишь для временного физического стеснения пациентов мягкими медицинскими повязками». «При каждом приеме пищи пациенты ФКУ „Казанская ПБСТИН“ используют: кружку (пластмассовую) для питья, для приема первых и вторых блюд тарелки (дюралевые), в качестве прибора для приема пищи также используется дюралевая столовая ложка. Использование вилок и ножей не предусмотрено в психиатрических стационарах. Столовые приборы выдаются только на время приема пиши»,— отметила РФ.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской распространила ее комментарий на отчет ЕКПП. Она сообщила, что лично 5 сентября посетила казанскую клинику, где пообщалась с ее руководством, охраной и пациентами. Она сообщила, что из клиники уволили медсестру за «насилие к пациентам», хотя она «факты физического воздействия отрицала». При этом информация о физическом насилии со стороны санитаров «не нашла своего фактического подтверждения»: были просмотрены записи с 46 камер в клинике.

В ходе «выборочной беседы» с пациентами (всего на принудительном лечении находилось 764 пациента, из них 232 женщины) «каких-либо жалоб на условия содержания, либо незаконные действия (бездействие) администрации, в том числе применения физической силы, либо жестокого обращения, они не высказали», говорится в сообщении со ссылкой на Уполномоченного по правам человека.

Проведение электросудорожной терапии, по словам Сарии Сабурской, с октября 2018 года в казанской клинике не применяется. «Для меня как Уполномоченного по правам человека очень важно, что удалось прекратить применение данного метода лечения в Казанской ПБСТИН»,— отметила она .

Депутат Госдумы от Татарстана, в прошлом врач-психиатр Казанской психиатрической больницы со строгим наблюдением, Борис Менделевич комментируя “Ъ” отчет ЕКПП, сказал, что выводы его «не порадовали». Однако отметил, что времена, «когда подобные учреждения, в том числе, выполняли функции карательной психиатрии, прошли». «Мы движемся в сторону мировой психиатрии»,— заверил депутат.

«Отмечу, что была проверена одна больница и она напрямую подчиняется Минздраву России, а не Татарстану»,— подчеркнул он.

Полина Петрова