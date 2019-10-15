Глазное дно У людей с пониженным зрением показатель смертности в несколько раз выше, чем у людей одного возраста и с аналогичными диагнозами

Растет количество пациентов с глазными болезнями, до которых прежде люди не доживали. Ряд международных исследований последних лет показал, что у людей с пониженным зрением показатель смертности в несколько раз выше, чем у людей того же возраста и с аналогичными диагнозами.

C увеличением продолжительности жизни растет число заболеваний, до которых человечество в массе не доживало. Прежде речь шла о кардиологических, неврологических, онкологических, иммунных и др. заболеваниях. Теперь настал черед офтальмологических, отметил Олег Шиловских, генеральный директор екатеринбургского Центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области

Есть еще неочевидное следствие глазных заболеваний. Ряд исследований последних лет в Европе, США и Австралии показал, что у людей с пониженным зрением показатель смертности в несколько раз выше, чем у людей того же возраста и с аналогичными диагнозами. Например, при сердечно-сосудистых заболеваниях смертность слепых в два с половиной раз выше, чем зрячих. Людям с пониженным зрением в полтора раза чаще требуется госпитализация по поводу различных заболеваний, на их лечение уходит в 2,2 раза больше времени, чем на лечение пациентов с хорошим зрением, показатель смертности среди слепых пожилых пациентов в больницах Австралии в 7 раз выше среднего по стране. С чем это связано?

«Факторами, значительно повышающими у наших пациентов риск смерти, являются: резко сниженная физическая активность (в первую очередь из-за невозможности быстро и далеко ходить), депрессия, диабет, сердечно-сосудистые и другие заболевания, травматизирующие несчастные случаи»,— рассказывает Андрей Золотарев, главный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой офтальмологии Самарского государственного медицинского университета, директор НИИ глазных болезней СамГМУ, доктор медицинских наук. Ухудшение зрения создает существенный дискомфорт и резко снижает качество жизни.

По мнению Андрея Золотарева, экономический ущерб от офтальмологических заболеваний недооценен: «Если сравнить деньги, которые требуются для снижения, например, смертности онкобольных, то в офтальмологии можно ожидать не меньшего, если не большего эффекта от вложения ресурсов, поскольку большинство глазных заболеваний можно либо предотвратить, либо остановить, а чаще всего — полностью излечить. Например, при катаракте это можно сделать оперативным путем за 10–15 минут».

То есть необходимо учитывать взаимосвязь качества и продолжительности жизни. Поскольку у слепого или плохо видящего человека качество жизни резко падает, что и приближает смерть.

Андрей Золотарев полагает, что организаторы здравоохранения должны осознать: работа, направленная на минимизацию подобных косвенных причин смертности, может дать заметный положительный результат.

Да, от катаракты не умирают. Но ждать, пока подойдет очередь на операцию по ее устранению, в некоторых регионах приходится годами. Ресурсов ОМС не хватает, а у пациентов далеко не всегда есть возможность обратиться в частные клиники. Да и клиник, оказывающих высокотехнологичную офтальмологическую помощь, не достаточно. Редким исключением является упомянутый уже екатеринбургский центр «Микрохирургия глаза», работающий в рамках государственно-частного партнерства и выполняющий 24 тыс. операций по системе госгарантий, то есть бесплатно для пациентов.

При этом Олег Шиловский подчеркивает, что врачи не знают, какова реальная потребность в офтальмологической помощи, поскольку в районах, где нет офтальмологов, и глазной заболеваемости не наблюдается. Она растет там, где специализированная помощь есть. И если уровень такой помощи поднимается, увеличивается выявляемость патологий, то, соответственно, меняются и показатели заболеваемости.

«У нас 18 собственных филиалов, и как только открывается новое подразделение, даже в небольшом городе, оно мгновенно заполняется теми, кто вообще никогда не обращался к офтальмологам. Поэтому в данном случае рано говорить о насыщении рынка медицинскими услугами»,— констатирует Олег Шиловских.

На XVIII Конгрессе Европейского общества специалистов по заболеваниям сетчатки-2019 во время презентации новой схемы лечения препаратом афлиберцепт компании Bayer журналистам предложили примерить два типа очков, покрытых пятнами разной величины. Одни имитировали дефекты зрения у человека с диабетическим макулярным отеком, вторые — с возрастной макулярной дегенерацией.

Ощущения не из приятных! Мало того, что все перед глазами расплывается, еще и кажется, что земля уходит из-под ног, появляются беспокойство и неуверенность, теряется координация. Не удивительно, что для пациентов новые лекарства (в том числе и этот раствор для инъекций в глаз) если не спасение, то возможность облегчить свое состояние, изменить качество жизни.

О глазных заболеваниях говорят нечасто, а между тем от них никто не застрахован. Специалисты объясняют: нелеченая возрастная макулярная дегенерация является одной из основных причин необратимой потери зрения у пожилых людей во всем мире. Болезнь прогрессирует быстро и при отсутствии лечения может за три месяца привести к существенному ухудшению зрения.

«Человек обязательно должен показаться офтальмологу, если появляются симптомы, которых раньше не было,— говорит Олег Шиловских.— Вроде прописная истина, но далеко не все ее помнят. Между тем раннее выявление любого заболевания способствует более эффективной терапии и во многих случаях — излечению». Примером тому, в частности, может служить работа одного из немногих в стране специализированных кабинетов по раннему выявлению и лечению больных с диабетической ретинопатией, организованного в Самарской офтальмологической больнице им. Т. И. Ерошевского.

Эффективная и недорогая лазерная профилактика позволила самарской больнице за период с 2014 по 2018 год в пять раз сократить количество сложных и очень дорогих операций на сетчатке при тяжелых глазных осложнениях диабета. Большая работа проводится здесь и по раннему выявлению глаукомы, благодаря чему показатель стабилизации глаукомы в Самарской области (96,7%) — самый высокий в стране (в среднем по РФ — 90,5%). И, конечно, важна приверженность пациентов лечению. По данным исследований, 50–70% офтальмологических пациентов в мире практически не соблюдают назначения врача. А если речь идет о глаукоме, то, «всего-то» нарушая режим закапывания капель, люди сами приближают свою слепоту.

Алена Жукова