«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На каком рынке можно получить высокую доходность? И где меньше всего рисков? Своими идеями о том, куда можно вложить миллион и более рублей, с экономическим обозревателем “Ъ FM” Олегом Богдановым поделился портфельный управляющий инвестиционной группы QBF Денис Иконников.
Олег Богданов: Что вы можете предложить инвесторам?
Денис Иконников: Сейчас бы я рассмотрел компании, которые платят дивиденды в начале октября. И вот на повестке интересная компания «Роснефть». 11 октября закрывается реестр, то есть акции необходимо купить до 9 октября включительно, и дивидендная доходность будет 3,7%.
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